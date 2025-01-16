Стармер і Зеленський оглянули дрони українського виробництва

Серед представлених дронів, що мають британські компоненти, були GOR і Leleka 100M2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським у Києві оглянули створені українськими виробниками дрони.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На завершення свого візиту до Києва в четвер Стармер разом із делегацією побачив українські розробки. Він наголосив на значному прогресі України у сфері ОПК.

"Сьогоднішнє столітнє партнерство - це заява про наміри, воно надсилає повідомлення і нашим країнам, і іншим країнам, але справді важливо приїхати і побачити деякі з цих передових технологій і просто масштаб змін", - сказав Стармер.

Він запевнив, що Велика Британія продовжить співпрацювати з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

Серед представлених дронів, що мають британські компоненти, були GOR і Leleka 100M2. Також прем'єру показали спільний британсько-український продукт Bravery-M, створений у тісній співпраці української компанії з Міноборони Великої Британії. Також їм показали українські бомбери R-34, Kazan E620, Vampire, Lucky Strike.