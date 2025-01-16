У Повітряних силах створили комісію для перевірки переведення військових у інші роди військ

У Повітряних Силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців в інші роди та види Збройних Сил України.

Про це повідомило командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що комісія працює "з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей", що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

"Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види ЗСУ. Наразі комісія перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення", - наголосили в командуванні.

В органах військового управління працюють гарячі лінії, а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку.