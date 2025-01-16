У Повітряних силах створили комісію для перевірки переведення військових у інші роди військ

У Повітряних Силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців в інші роди та види Збройних Сил України.
Про це повідомило командування ВМС ЗСУ.
Зазначається, що комісія працює "з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей", що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.
Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.
"Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види ЗСУ. Наразі комісія перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення", - наголосили в командуванні.
В органах військового управління працюють гарячі лінії, а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку.
- 14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому.
- У Генштабі запевнили, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту. Він доручив "прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам".