Цей дрон може підійматися в небо аж на 5 км і проводити там 10 годин.

Зенітники збили рідкісний російський розвідувальний дрон “Мерлін-ВР”.

Про це повідомили бійці 63-ї окремої механізованої бригади.

“Ще більш рідкісну, ніж минулого разу, пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон Мерлін-ВР. Він може підніматися в небо аж на 5 км. І проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і ZALA”, – йдеться в повідомленні.

Зенітники також розповіли, що за цим “Мерліном” полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі.