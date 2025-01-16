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Зенітники збили рідкісний російський розвідувальний дрон “Мерлін-ВР”

Цей дрон може підійматися в небо аж на 5 км і проводити там 10 годин.

Зенітники збили рідкісний російський розвідувальний дрон “Мерлін-ВР”
Фото: скрін

Зенітники збили рідкісний російський розвідувальний дрон “Мерлін-ВР”.

Про це повідомили бійці 63-ї окремої механізованої бригади. 

“Ще більш рідкісну, ніж минулого разу, пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон Мерлін-ВР. Він може підніматися в небо аж на 5 км. І проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і ZALA”, – йдеться в повідомленні.

Зенітники також розповіли, що за цим “Мерліном” полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі.

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