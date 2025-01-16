Укренерго повідомило про стабілізацію споживання електроенергії

Водночас компанія закликає споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 08:00 до 20:00.

Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, повідомляє Укренерго.

Сьогодні, 16 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу. Вчора, 15 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 14 січня.

У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Укренерго просить не вмикати у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.