На Хмельниччині та у Дніпрі викрили чергові схеми уникнення від мобілізації

У Хмельницькій області та Дніпрі правоохоронці викрили чергові схеми уникнення від мобілізації. У обох випадках ділки за свої "послуги" просили 5000 доларів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в Нацполіції.

38-річний житель Кам’янець-Подільського району, дізнавшись про бажання знайомого уникнути мобілізації, запропонував йому свої "послуги". Чоловік обіцяв вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП і лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити "клієнта" у тилових підрозділах ЗСУ, оминаючи зону бойових дій. За це він запросив 5 тисяч доларів США. Затримали ділка під час отримання частини суми в розмірі 4 тисяч доларів.

Фото: Спецпрокуратура Західного регіону Викрили чергові схеми уникнення від мобілізації

А у Дніпрі інший підозрюваний, колишній адміністратор сервісного центру МВС, розробив більш масштабну схему ухилення від мобілізації. Він підшукував військовозобов’язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних, оформленням фіктивного бронювання чи виключенням із військового обліку.

За свої "послуги", які обіцяв здійснити через підроблені документи чи підкуп посадовців, він вимагав 5 тисяч доларів США. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Під час обшуків у нього вилучили бланки, засоби зв’язку та копії військово-облікових документів інших осіб.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Фігуранту з Дніпра вручили підозру за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369) Кримінального кодексу України, а ділку з Хмельницького оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання інкримінованих статей – до 8 років позбавлення волі.