Троє людей загинули і ще 10 поранені через російську агресію на Херсонщині

Окупанти понівечили будинки, фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Окупанти за добу атакували 36 населених пунктів Херсонщини та збили трьох людей. Ще 10 осіб черезх російську агресію отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Розлив, Софіївка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Новодмитрівка, Новокаїри, Дар'ївка, Томарине, Широка Балка, Львове, Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Архангельське, Гаврилівка, Бургунка, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Іванівка, Дніпровське, Понятівка, Миколаївка, Микільське, Микільські дачі, Токарівка, Золота Балка, Ольгівка, Кізомис, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Також окупанти понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.