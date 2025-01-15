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У Херсонській області поліцейські евакуювали тяжко поранену жінку

Працівники поліції на службовому автомобілі вивезли поранену до стабілізаційного пункту та передали постраждалу медикам.

Співробітники поліції евакуювали тяжко поранену жінку з Берислава Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Вчора у Бериславі під атаку ворожого дрона потрапила 78-річна жінка. Внаслідок вибуху вона отримала вогнепальні поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму та відкритий перелом стегна”, - розповіли в поліції.

Працівники поліції на службовому автомобілі вивезли поранену з-під обстрілів. Поліцейські швидко дісталися до стабілізаційного пункту та передали постраждалу медикам.

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Поліція закликає жителів населених пунктів, які перебувають під обстрілами, евакуюватися до більш безпечних місць. 

Для цього треба звернутись до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади чи волонтерських організацій. Також інформацію щодо евакуації можна дізнатися за телефонами “гарячої” лінії Херсонської ОВА: 0800-33-09-51.

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