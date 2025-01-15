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У Херсоні невідомий побив людей у бомбосховищі під час повітряної тривоги

Його затримали.

У Херсоні невідомий побив людей у бомбосховищі під час повітряної тривоги
одне з укриттів у Херсоні, фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Увечері 15 січня в одному з бомбосховищ Херсона невідомий побив мешканців, які на той момент перебували там під час повітряної тривоги.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Чоловіка і та стримував охоронець. Опісля на місце пригоди прибули медики і поліцейські та надали допомогу потерпілим та затримали нападника. 

«Правоохоронці опитали всіх свідків і потерпілих. Охоронець написав заяву до поліції. Завтра він проходитиме судмедекспертизу для зняття побоїв. Відкрито справу щодо цього інциденту», - зазначили у МВА.

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