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Deep State: росіяни зосередили увагу на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка на півдні Донеччини

Частину Нескучного утримують українські бійці.

Deep State: росіяни зосередили увагу на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка на півдні Донеччини
південь Донеччини

Після певної паузи та перегрупування сил росіяни активно продовжують здійснювати тиск у бік Великої Новосілки. Наразі увага окупантів зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

Загарбники зайняли північні околиці Нескучного і продовжують відправляти безперервно піхоту в цьому напрямку. 

«Нещодавно кацапи публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил оборони», - зауважили у Deep State.

Також росіяни тиснуть із посадок на західній стороні від Нескучного, а 15 січня вдалося виявити декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб. 

«Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться», - зауважили аналітики.

  • Генштаб ЗСУ того ж дня повідомив, що на Новопавлівському ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій станом на 16.00 тривав.
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