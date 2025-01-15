Deep State: росіяни зосередили увагу на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка на півдні Донеччини

Після певної паузи та перегрупування сил росіяни активно продовжують здійснювати тиск у бік Великої Новосілки. Наразі увага окупантів зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

Загарбники зайняли північні околиці Нескучного і продовжують відправляти безперервно піхоту в цьому напрямку.

«Нещодавно кацапи публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил оборони», - зауважили у Deep State.

Також росіяни тиснуть із посадок на західній стороні від Нескучного, а 15 січня вдалося виявити декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб.

«Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться», - зауважили аналітики.