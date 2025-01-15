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Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині, 8 людей отримали поранення (оновлено)

У місті пошкоджено багатоповерхівки.

Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині, 8 людей отримали поранення (оновлено)
Фото: скріншот мапи DeepState

Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. За даними станом на 12:40, кількість поранених зросла до восьми – такі дані навели в Офісі генерального прокурора

Серед потерпілих – щонайменше двоє дітей, зокрема дівчинка 6 років. У місті пошкоджено багатоповерхівки – остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.

"15 січня 2025 року, о 09:33, зс рф нанесли авіаційний удар по м. Краматорськ. Мішенню для ворожої атаки став мікрорайон зі щільною житловою забудовою.  В результаті влучання засобу ураження по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження отримали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок. Крім того, поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра", – йдеться у повідомленні. 

Наразі постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

За попередніми даними, для удару росіяни використали "УМПБ Д-30 СН".

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