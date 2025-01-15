Зеленський: Росія має в Україні 600 000 військових. Наших військових – 880 000, але вони захищають всю територію

Президент повідомив про це в контексті можливості розміщення в Україні європейського контингенту як частини гарантій безпеки.

Україна проговорювала з французькою стороною можливість розміщення європейського контингенту на своїй території. Поки що це лише загальні речі. Київ підтримує думку, що контингент союзників може стати частиною гарантій безпеки, сказав український президент на пресконференції з польським прем'єром Дональдом Туском у Варшаві.

Але це не може бути єдиною гарантією безпеки. Надалі це питання обговорюватимуть з лідером Великої Британії.

"Ми піднімали це питання з нашими балтійськими партнерами. Але треба мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може бути – не факт, що стане – військовий контингент. Питання: який це контингент, яких країн, кількісний і якісний склад і де вони розташовані. Не вітринна якась історія, а реальний контингент", – сказав президент.

Окремо обговорюють розташування в Україні військових-інструкторів з великою програмою навчання українських військ.

Президент додав, що зараз Росія має близько 600 000 військових на українській території. Українська армія нараховує 880 000, але ця кількість захищає всю територію країни. Росіяни ж свої 600 000 зосередили лише на деяких напрямках, тому там вони мають кількісну перевагу.

"Коли закінчиться війна, безумно, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми повинні розуміти, скільки це і яка буде армія України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну", – додав президент.

Він також розповів, що зараз українська зброя становить близько 33 % від усієї, яка потрібна на рік. Ще 30 % – це європейська зброя, а близько 40 % – це зброя США.

Іноземний контингент в Україні