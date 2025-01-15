Умєров обговорив з наглядовою радою “Державного оператора тилу” розширення категорій закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з наглядовою радою “Державного оператора тилу”, повідомляє пресслужба Міноборони.

Умєров зауважив, що до роботи офлайн долучився член ради Саймон Вудворд. За словами міністра, міжнародний досвід Вудворда в організації логістики для британського уряду в різних куточках світу є важливим у реформуванні системи тилового забезпечення ЗСУ.

“Під час зустрічі ми детально обговорили ключові напрямки роботи на цей рік. Головна мета – забезпечити Збройні Сили всім необхідним: від палива та харчування – до екіпірування та інших нелетальних потреб”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що спільні зусилля зосереджені на розширенні категорій закупівель. Сторони детально проговорили, які ще види нелетальних потреб є можливість закупляти через ДОТ, щоб розширити перелік закупівель Міноборони через професійну агенцію.

Міністр окремо заслухав пропозиції наглядової ради щодо покращення роботи ДОТ цього року. Домовилися про регулярну комунікацію, адже впровадження найкращих світових практик – це основа для реформування оборонних закупівель під час відсічі навали ворога.

“Завдяки співпраці з наглядовими радами ми створюємо систему, яка мінімізує корупційні ризики, оптимізує процеси закупівель і забезпечує ефективне використання кожної гривні, спрямованої на оборону країни”, – сказав міністр.

Зазначимо, Державний оператор тилу відповідає за тилове забезпечення Збройних сил України.

На початку грудня Міноборони повідомило, що за рік Державний оператор тилу зекономив на закупівлях 17 млрд грн.