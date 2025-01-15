Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров обговорив з наглядовою радою “Державного оператора тилу” розширення категорій закупівель

Міноборони і ДОТ домовилися про регулярну комунікацію.

Умєров обговорив з наглядовою радою “Державного оператора тилу” розширення категорій закупівель
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з наглядовою радою “Державного оператора тилу”, повідомляє пресслужба Міноборони. 

Умєров зауважив, що до роботи офлайн долучився член ради Саймон Вудворд. За словами міністра, міжнародний досвід Вудворда в організації логістики для британського уряду в різних куточках світу є  важливим у реформуванні системи тилового забезпечення ЗСУ. 

“Під час зустрічі ми детально обговорили ключові напрямки роботи на цей рік. Головна мета – забезпечити Збройні Сили всім необхідним: від палива та харчування – до екіпірування та інших нелетальних потреб”, – повідомив міністр. 

Він зазначив, що спільні зусилля зосереджені на розширенні категорій закупівель. Сторони детально проговорили, які ще види нелетальних потреб є можливість закупляти через ДОТ, щоб розширити перелік закупівель Міноборони через професійну агенцію. 

Міністр окремо заслухав пропозиції наглядової ради щодо покращення роботи ДОТ цього року. Домовилися про регулярну комунікацію, адже впровадження найкращих світових практик – це основа для реформування оборонних закупівель під час відсічі навали ворога. 

“Завдяки співпраці з наглядовими радами ми створюємо систему, яка мінімізує корупційні ризики, оптимізує процеси закупівель і забезпечує ефективне використання кожної гривні, спрямованої на оборону країни”, – сказав міністр.

Зазначимо, Державний оператор тилу відповідає за тилове забезпечення Збройних сил України. 

На початку грудня Міноборони повідомило, що за рік Державний оператор тилу зекономив на закупівлях 17 млрд грн.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies