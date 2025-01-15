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У Києві затримали ще чотирьох паліїв. Вони спалили залізничну шафу та декілька військових авто

Зловмисниками виявилося четверо молодиків, які шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де їх згодом завербували окупанти.

У Києві затримали ще чотирьох паліїв. Вони спалили залізничну шафу та декілька військових авто
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві дві групи підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ. Вони палили військові авто та релейні шафи Укрзалізниці на території столиці України, передає пресслужба СБУ. 

Зловмисниками виявилося четверо молодиків, які шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де їх згодом завербували окупанти. Утім, замість обіцяних коштів фігуранти отримали підозру, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Так, у Дніпровському районі Києва «по гарячих слідах» затримано двох молодиків віком 17 та 19 років, які підпалили службовий пікап ЗСУ.

Авто проходило техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті і невдовзі мало повертатися на передову.

Ще двох зловмисників затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявилися 20-річний мешканець Києва та 26-річний переселенець з Луганська, які познайомилися під час пошуку «швидких» заробітків.

За матеріалами справи, фігуранти спалили 5 позашляховиків ЗСУ та Нацгвардії, а також релейну шафу Укрзалізниці.

Спочатку чоловіки фіксували локації потенційних цілей, потім «погоджували» їх зі своїм російським куратором, а далі вчиняли підпали.

За всіма викритими фактами затриманим оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.

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