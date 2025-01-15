Головне за ніч та ранок середи, 15 січня: масована ракетна атака, 170 боєзіткнень, Зеленський в Польщі

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, продовження дії воєнного стану і мобілізації, арешт президента Південної Кореї.

У центрі столиці, на Хрещатику, сталася пожежа у підземному кабельному колекторі

Ранком середи, 15 січня, Росія розпочала чергову масовану повітряну атаку проти України.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку близько 5:53.

Станом на 8 ранку тривога діяла для всієї України, відбої почалися близько 8:15. Судячи з повідомлень Повітряних сил, ворог застосував різні типи ракет, зокрема крилаті та балістичні.

Велику кількість ракет росіяни спрямували на західні області України. Зокрема військові наголошували на небезпеці для Стрия, Львова, Коломиї. Однак була загроза і для інших регіонів, в тому числі Сумської, Черкаської, Чернігівської, Київської та Харківської областей.

У зв'язку з атакою в Україні застосували превентивні відключення світла. Укренерго повідомило, що аварійно вимкнули світло у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури.

У Золочівському районі пошкоджені будинок та господарська споруда.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів, повідомили у Повітряних силах.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

3 крилатих ракет «Калібр»;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

У Повітряних силах уточнили, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 170 боїв, з них 70 – на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 окупантів, 13 ворожих танків, 52 артсистеми та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 812 670 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 9 травня. За проголосували 315 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це вже 14 голосування за воєнний стан.

Окрім терміну воєнного стану, продовжили і термін дії мобілізації. За це проголосували 310 депутатів.

Під час представлення законопроєкту про продовження мобілізації представник президента в ВР Федір Веніславський сказав, що "демобілізація не передбачена до звільнення територій України". "Демобілізації під час воєнного стану бути не можуть апріорі", – сказав він.

Після зауважень депутатів Веніславський сказав, що неможливість демобілізації до кінця війни прописана законодавчо, але при цьому можна зробити звільнення з військової служби окремих категорій військових.

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де матиме зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, глави держав обговорюватимуть різні питання, зокрема історичні. "Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий путін і сильна Європа потрібні всім", – написав він.

У Південній Кореї арештували президента Юн Сук Йоля у справі про спробу держперевороту, пише Yonhap.

Зазначається, що він сам вирішив з’явитися на допит в антикорупційне агентство, щоб уникнути ризику кровопролиття, водночас назвав розслідування агентства незаконним.

Слідчі затримали Юна за звинуваченням у спробі держперевороту, що стало першим випадком арешту чинного президента.

Під резиденцією політика зібрався численний мітинг його прихильників.

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