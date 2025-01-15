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ППО збила 77 повітряних цілей, серед них ракети і дрони

Всього зафіксували 117 повітряних цілей противника.

ППО збила 77 повітряних цілей, серед них ракети і дрони
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117  повітряних цілей противника:

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);
  • 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

  • 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
  • 3 крилатих ракет «Калібр»; 
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

У Повітряних силах уточнили, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.

  • Раніше Зеленський заявив, що під час масованого удару Росія випустила по Україні понад 40 ракет, зокрема і балістичних. 
  • У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. Також РФ цілилася на об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. 
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