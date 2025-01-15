ППО збила 77 повітряних цілей, серед них ракети і дрони

У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 30 ракет та 47 дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
- 74 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:
- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
- 3 крилатих ракет «Калібр»;
- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
У Повітряних силах уточнили, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.
Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.
- Раніше Зеленський заявив, що під час масованого удару Росія випустила по Україні понад 40 ракет, зокрема і балістичних.
- У Стрийському та Дрогобицькому районах Львівщини під час ранкової повітряної тривоги ворог крилатими ракетами поцілив у об'єкти критичної інфраструктури. Також РФ цілилася на об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття.