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На Харківщині через російські атаки є загиблий та постраждала

Унаслідок обстрілу пошкоджене цивільне підприємство та будинок.

На Харківщині через російські атаки є загиблий та постраждала
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За добу через ворожі обстріли на Харківщині загинув чоловік та постраждала жінка. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 15 січня, о 06:05 між с.Хрестище та с.Мирне Берестинського району відбулося влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих.

Вчора о 16:47 у с.Безруки Харківського району унаслідок обстрілу КАБ цивільного підприємства пошкоджено скління вікон.

Також вчора вранці у м.Куп'янськ унаслідок влучання дрону пошкоджено частково скління вікон 9-ти поверхового будинку. Постраждала 74-річна жінка. 

А перед цим, о 08:00 у с.Козача Лопань на вул. Пипенка унаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік.

  • На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.  
  • На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 33 людини (2 дітей).

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