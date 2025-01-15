На Харківщині через російські атаки є загиблий та постраждала

За добу через ворожі обстріли на Харківщині загинув чоловік та постраждала жінка.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На світанку 15 січня, о 06:05 між с.Хрестище та с.Мирне Берестинського району відбулося влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих.
Вчора о 16:47 у с.Безруки Харківського району унаслідок обстрілу КАБ цивільного підприємства пошкоджено скління вікон.
Також вчора вранці у м.Куп'янськ унаслідок влучання дрону пошкоджено частково скління вікон 9-ти поверхового будинку. Постраждала 74-річна жінка.
А перед цим, о 08:00 у с.Козача Лопань на вул. Пипенка унаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік.
- На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 33 людини (2 дітей).