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Нацспротив: росіяни планують забудувати відпочинковими центрами тимчасове окуповане Приазов’я

Фінансувати будівництва будуть так звані “майбутні інвестори із Кремля”.

Нацспротив: росіяни планують забудувати відпочинковими центрами тимчасове окуповане Приазов’я
Росіяни планують забудувати відпочинковими центрами тимчасове окуповане Приазов’я
Фото: Нацспротив

Російська окупаційна адміністрація оприлюднила план забудови знищеного загарбниками тимчасово окупованих Широкине і Мелекіне

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Колись відомі українські курортні містечка сьогодні перетворилися на випалену землю. І саме цю землю, яка належала місцевим мешканцям та приватним українським підприємцям, донецькі колаборанти “націоналізували” і тепер тут хазяйнують російські “бізнесмени”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Приазов’ї окупанти планують побудувати відпочинкові комплекси “європейського” рівня. 

Фінансувати будівництва будуть так звані “майбутні інвестори із Кремля”, уточнюють в Нацспротиві.

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