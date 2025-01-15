Нацспротив: росіяни планують забудувати відпочинковими центрами тимчасове окуповане Приазов’я

Російська окупаційна адміністрація оприлюднила план забудови знищеного загарбниками тимчасово окупованих Широкине і Мелекіне.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Колись відомі українські курортні містечка сьогодні перетворилися на випалену землю. І саме цю землю, яка належала місцевим мешканцям та приватним українським підприємцям, донецькі колаборанти “націоналізували” і тепер тут хазяйнують російські “бізнесмени”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Приазов’ї окупанти планують побудувати відпочинкові комплекси “європейського” рівня.

Фінансувати будівництва будуть так звані “майбутні інвестори із Кремля”, уточнюють в Нацспротиві.