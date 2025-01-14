Генштаб підтвердив наймасовіший удар по військових об’єктах в РФ у ніч на вівторок

Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Російської Федерації.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапили, зокрема, цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

«Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки», - зазначило командування.

Крім того, уразили Брянський хімічний завод в місті Сєльцо - стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ, де виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59».

За інформацією Генштабу ЗСУ, на території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки були знищені два ворожі зенітні ракетні комплекси – «Тор» та «Бук».

«До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони», - зазначили у генштабу.

Ще одна уражена ціль - стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу країни-агресора Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез», над якими «попрацювали» підрозділи ГУР і СБУ. На обох об’єктах спалахнули пожежі.

«Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», - наголосив Генштаб.