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Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви

Група богословів вивчала можливості сопричастя УГКЦ з Константинопольським Патріархом, не перериваючи при цьому спілкування з Римом.

Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
предстоятелі УГКЦ Святослав і ПЦУ Епіфаній
Фото: пресслужба УГКЦ

14 січня відбулася зустріч предстоятеля Православної церкви України Епіфанія (Думенка) і глави Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука).

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Зустріч пройшла у митрополичому домі, резиденції глави ПЦУ за участі заступника голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ митрополита Білоцерківського Євстратія та керівника Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні протоієрея Олекси Петріва.

Предстоятелі обох церков обговорили питання міжцерковної та міжконфесійної співпраці, зокрема, у форматі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також можливість відновлення роботи «Студійної групи Київської Церкви». 

Крім того, ішлося про підсумки візитів глави ПЦУ Епіфанія до Ватикану та глави УГКЦ Святослава до Константинополя.

На завершення учасники зустрічі обмінялися памʼятними подарунками.

  • Студійна група Київської Церкви, як відомо, була заснована 1992 року в Оксфорді та складалася із зацікавлених владик та науковців з УГКЦ, а також Царгородської Патріярхії та пов’язаних з нею Церков (включно з українськими православними церквами під омофором Царгородського Патріярха). 
  • Попередні екуменічні наради Студійної Групи відбувались в Оксфорді (1992), Стемфорді (1992), Оттаві (1993), Стемфорді (1993) та в Шеветонь, Бельгія (1995). 
  • Основною роботою богословів було вивчення можливості сопричастя УГКЦ з Константинопольським Патріархом, не перериваючи при цьому спілкування з Римським Апостольським Престолом.
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