УГКЦ: Папа Франциск прийняв запрошення відвідати Україну

Папа Римський Франциск наразі не має в своїх найближчих планах візиту до України, зокрема, в 2025 році.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав.

“Поки що немає (часу візиту – ред.), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні”, – зазначив голова УГКЦ.

Святослав запевнив, що Папа Франциск отримав запрошення в Україну, і УГКЦ має запевнення, що воно прийняте.

у своєму різдвяному посланні “Urbi et Orbi” (“До міста та світу”) Франциск згадав і закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.