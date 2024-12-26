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Суд заарештував одеського ексвоєнкома Борисова і збільшив йому заставу до 402 млн гривень

ДБР мало інформацію, що після виходу з ізолятора він планував виїхати за кордон. 

Суд заарештував одеського ексвоєнкома Борисова і збільшив йому заставу до 402 млн гривень
Євген Борисов
Фото: Одеса - коментарі

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигдяді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. 

Зазначається, що Бюро мало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. 

Працівники ДБР затримали Борисова в Києві 25 грудня після того, як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень.

У квітні було завершено досудове розслідування стосовно Борисова за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 млн грн.

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу наклали арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення. Також суд наклав арешт на дев'ять земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, шість елітних автомобілів.

Що передувало

  • Відповідно до розслідування УП, родина Борисова, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.
  • Опісля Президент Зеленський розпорядився звільнити одеського воєнкома і перевірити усіх очільників військкоматів.
  • У липні минулого року Борисова затримали у Києві після того, як він отримав підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Ексвоєнком намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.
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