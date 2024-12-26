Суд заарештував одеського ексвоєнкома Борисова і збільшив йому заставу до 402 млн гривень

ДБР мало інформацію, що після виходу з ізолятора він планував виїхати за кордон.

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигдяді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що Бюро мало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали Борисова в Києві 25 грудня після того, як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень.

У квітні було завершено досудове розслідування стосовно Борисова за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 млн грн.

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу наклали арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення. Також суд наклав арешт на дев'ять земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, шість елітних автомобілів.

Що передувало