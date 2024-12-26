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Суд над організатором другого замаху на Трампа перенесли на пів року

Адвокати Раяна Раута вирішують, чи будувати захист на проблемах з психічним здоров'ям.

Суд над організатором другого замаху на Трампа перенесли на пів року
Раян Раут на Майдані Незалежності у Києві. Він відвідував Україну у 2022 році
Фото: AP

58-річний американець Раян Раут, який 15 вересня намагався вистрілити у Дональда Трампа під час гри політика у гольф, постане перед судом аж через рік після свого вчинку.

Як пише Associated Press, спершу засідання у справі про замах на кандидата у президенти мало відбутися 10 лютого 2025 року. Проте адвокати Раута попросили федерального суддю про відтермінування для ознайомлення із матеріалами. 

У обвинуваченого було 17 мобільних телефонів, а записи з нагрудних камер поліцейських та систем спостереження тривають сотні годин. Окрім того, юристи розглядають варіант оголосити Раута непідсудним через його проблеми з психічним здоров'ям.

Феміда погодилася перенести засідання, але не на грудень 2025-ого, як було вказано у клопотанні, а не вересень. До того ж, будь-які докази щодо неврівноваженості чоловіка потрібно надати не пізніше лютого. 

У разі доведення провини Рауту загрожує довічне ув'язнення. Наразі його утримують у федеральній в'язниці в Маямі без права звільнення під заставу. Сам обвинувачений заперечує намір вбити кандидата у президенти.  

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