Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Терехов: ворог запустив 12 ракет по енергетиці Харкова, значна частина міста без опалення, є постраждалі (оновлено)
Терехов: ворог запустив 12 ракет по енергетиці Харкова, значна частина міста без опалення, є постраждалі (оновлено)
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

Трамп використав Різдво для критики опонентів

Обраний президент також написав про Канаду, Панаму і податки.

Трамп використав Різдво для критики опонентів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Різдвяне привітання від обраного президента США Дональда Трампа було позбавлене традиційних для подібних публікацій тем єдності, миру, затишку та вдячності - натомість республіканець використав свято для чергового просування своїх політичних поглядів.

Як пише Reuters, Трамп у власній мережі TruthSocial побажав щасливого Різдва "радикальним лівим фанатикам, які постійно намагаються зруйнувати нашу судову систему та наші вибори". 45-ий та 47-ий президент стверджує, що ці люди "розуміють можливість власного виживання лише за рахунок чоловіка, який не усвідомлює, що він робить" - вочевидь, натякаючи на чинного главу держави Джо Байдена.

Трамп також привітав з Різдвом "губернатора Канади (презирливий термін, який вказує на неповагу до канадського суверенітету - ред.) Джастіна Трюдо, чиї громадяни мають занадто високі податки, але в разі приєднання до США як 51-ий штат могли б отримати їх зниження на 60%". 

Окрім цього, політик знову повторив тези про те, що Панамський канал "контролюють китайці", і він має бути повернений у розпорядження США.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies