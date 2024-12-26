Трамп використав Різдво для критики опонентів

Різдвяне привітання від обраного президента США Дональда Трампа було позбавлене традиційних для подібних публікацій тем єдності, миру, затишку та вдячності - натомість республіканець використав свято для чергового просування своїх політичних поглядів.

Як пише Reuters, Трамп у власній мережі TruthSocial побажав щасливого Різдва "радикальним лівим фанатикам, які постійно намагаються зруйнувати нашу судову систему та наші вибори". 45-ий та 47-ий президент стверджує, що ці люди "розуміють можливість власного виживання лише за рахунок чоловіка, який не усвідомлює, що він робить" - вочевидь, натякаючи на чинного главу держави Джо Байдена.

Трамп також привітав з Різдвом "губернатора Канади (презирливий термін, який вказує на неповагу до канадського суверенітету - ред.) Джастіна Трюдо, чиї громадяни мають занадто високі податки, але в разі приєднання до США як 51-ий штат могли б отримати їх зниження на 60%".

Окрім цього, політик знову повторив тези про те, що Панамський канал "контролюють китайці", і він має бути повернений у розпорядження США.