За співпрацю з Гельсінською комісією росіянам може загрожувати кримінальне переслідування.

Генеральна прокуратура Росії внесла Гельсінську комісію США до списку так званих небажаних організацій.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Російська Генпрокуратура вважає, що діяльність комісії "спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Росії, члени організації масово поширюють матеріали, що дискредитують зовнішню та внутрішню політику керівництва нашої країни, роботу правоохоронних органів та судової системи".

Таким чином, діяльність Гельсінської комісії США буде заборонена в Росії, за співпрацю з нею росіянам може загрожувати кримінальне переслідування.

Восени комісія Держдуми з розслідування втручання ззовні визнала доповідь Гельсінської комісії про політику США щодо Європи та Євразії "допомогою з втручання у справи суверенних держав та підготовки кольорових революцій".

Гельсінська комісія США створена американським урядом в 1976 році для міжнародного співробітництва у галузі прав людини, військової безпеки та економічної взаємодії. Її завдання – стежити за виконанням країнами Гельсінських угод 1975 року про співробітництво та дотримання територіальної цілісності та суверенітету країн.

Гельсінська комісія США вважає, що нинішня і майбутня адміністрації США мають підтримати грузинів, та закликала Держдепартамент вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів.