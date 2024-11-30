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Гельсінська комісія США: де-факто грузинський уряд є нелегітимним

Також Комісія підтвердила, що уряд “Грузинської мрії” маніпулював жовтневими виборами.

Гельсінська комісія США: де-факто грузинський уряд є нелегітимним
Гельсінська комісія США
Фото: Гельсінська комісія США

Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”

“У четвер грузини вийшли на вулиці Тбілісі та всієї країни, щоб виступити проти рішення партії “Грузинська мрія” призупинити вступ до Європейського союзу. Ці мирні протести зустріли крайнім насильством. Ми засуджуємо цю відповідь у найжорсткіших виразах”, - йдеться у заяві, підписаній головою комісії Джо Вілсоном і членом Стівом Коеном.

В документі вказано, що існує безліч доказів того, що уряд “Грузинської мрії” маніпулював жовтневими виборами, щоб зберегти свою владу та знову відкинути недвозначне прагнення грузинського народу до євроатлантичної інтеграції. 

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“Раніше цього тижня уряд “Грузинської мрії” сформував новий уряд в умовах повного бойкоту опозиції та без санкції президента, що суперечить Конституції Грузії. Таким чином, це де-факто уряд є нелегітимним”, - наголосили в Комісії.

Гельсінська комісія запевнила, що підтримує грузинський народ і закликає американські адміністрації, як нинішню, так і майбутню, взяти на себе зобов'язання щодо підтримки грузинів у їх боротьбі за відновлення демократії та свободи у своїй країні. 

Державний департамент США має вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів”, - підсумували в комісії.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

  • Того ж дня Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.

  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.

  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
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