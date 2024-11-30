Гельсінська комісія США: де-факто грузинський уряд є нелегітимним

Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”.

“У четвер грузини вийшли на вулиці Тбілісі та всієї країни, щоб виступити проти рішення партії “Грузинська мрія” призупинити вступ до Європейського союзу. Ці мирні протести зустріли крайнім насильством. Ми засуджуємо цю відповідь у найжорсткіших виразах”, - йдеться у заяві, підписаній головою комісії Джо Вілсоном і членом Стівом Коеном.

В документі вказано, що існує безліч доказів того, що уряд “Грузинської мрії” маніпулював жовтневими виборами, щоб зберегти свою владу та знову відкинути недвозначне прагнення грузинського народу до євроатлантичної інтеграції.

“Раніше цього тижня уряд “Грузинської мрії” сформував новий уряд в умовах повного бойкоту опозиції та без санкції президента, що суперечить Конституції Грузії. Таким чином, це де-факто уряд є нелегітимним”, - наголосили в Комісії.

Гельсінська комісія запевнила, що підтримує грузинський народ і закликає американські адміністрації, як нинішню, так і майбутню, взяти на себе зобов'язання щодо підтримки грузинів у їх боротьбі за відновлення демократії та свободи у своїй країні.

“Державний департамент США має вжити заходів для покарання винних у порушенні права грузинів на мирний протест та обрання своїх лідерів”, - підсумували в комісії.

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