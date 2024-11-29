Головне за п’ятницю, 29 листопада: понад 170 боєзіткнень, відключення світла, протести в Грузії

Бойові дії на Донеччині, 172 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий командувач Сухопутних військ. Яким запам’ятається 1010-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 листопада 172 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 листопада – в новині.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що покласти край "гарячій фазі війни" може членство в НАТО частини України, яка під нашим контролем. При цьому саме запрошення до НАТО має визнавати міжнародно визнані кордони України, повідомляє Sky News.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", - сказав він.

Володимир Зеленський припустив, що в такому випадку можна буде домовитися про повернення решти пізніше “дипломатичним шляхом”.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку щодо енергетики та її захисту.

Окремо доповідав Головком Олександр Сирський щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Під час Ставки Зеленський разом з Головнокомандувачем ухвалили кілька кадрових рішень. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий.

Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — резюмує Зеленський.

Подробиці – в новині.

У Збройних силах України обговорюють питання запровадження мотиваційних контрактів для юнаків у віці 18-25 років, які захочуть воювати у бойових частинах.

Про це LB.ua повідомило джерело у командуванні ЗСУ.

Зокрема контракт із цією категорією чоловіків передбачатиме велику виплату на початку служби.

Також ці молоді люди отримають соцпакет, який включатиме, зокрема, безкоштовне навчання у вищому навчальному закладі, пільгові кредити на житло, на автомобіль тощо. Крім того, пропонується, що вони матимуть іншу тривалість відпустки.

Передбачається, сказав співрозмовник LB.ua, що юнаки підписуватимуть контракт на один рік, і цей рік включатиме базову загальновійськову підготовку. Потім вони будуть звільнені зі служби.

"Але все це стосується лише, коли чоловіки у віці 18-25 років, які зараз не підлягають мобілізації, приєднаються до бойових частин", - сказало джерело в командуванні ЗСУ.

Водночас, для того, щоб це запрацювало, потрібно внести зміни в діюче законодавство.

Також джерело LB.ua зазначило, що в командуванні Збройних сил питання зниження мобілізаційного віку до 18 років - до чого закликають деякі міжнародні партнери - жодного разу не обговорювалось.

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 502 полеглих оборонців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернуто тіла захисників з Донецького, Луганського, Запорізького напрямків, з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих.

Завтра, 30 листопада, в Україні графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби — застосовуватимуть від однієї до двох черг, повідомляє НЕК "Укренерго".

Час для побутових споживачів застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень

14:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі, заявило МЗС України.

У дипломатичному відомстві зазначили, що загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

“Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві. Недарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу”, – йдеться у повідомленні.

МЗС України закликало уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС.

Сьогодні, 29 листопада, перед парламентом Грузії у Тбілісі знову вiдбувається численний протест.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!