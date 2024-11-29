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​Зеленський: Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+

Це заплановано на грудень цього року.

​Зеленський: Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+
Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+ (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

Міністерство оборони продовжує розвивати застосунок Армія+.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вже в грудні до всіх сервісів Армії+ має приєднатися Національна гвардія України”, - сказав президент. 

Він уточнив, що це стосується, зокрема, переведень.

15 листопада в Збройних силах запрацював експеримент зі спрощених переведень між військовими частинами. Тепер військовослужбовцю не потрібно слати рапорт на командира, а достатньо подати заявку через Армію+. В окремих випадках Кадровий центр ЗСУ сам звернеться до командування.

В застосунку Армія+ за перші дні впровадження еспрерименту зі спрощених переведень між військовими частинами заявку подали понад 1 500 військовослужбовців

Генштаб за чотири дні розглянув уже 60% рапортів на переведення - 50% уже отримали позитивну відповідь.

Військовослужбовці, яким погодили переведення в іншу частину, тепер бачитимуть номер відповідного наказу.

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