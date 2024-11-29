Зеленський: необхідно запропонувати членство в НАТО неокупованим частинам України, щоб покласти край "гарячій фазі війни"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що покласти край "гарячій фазі війни" може членство в НАТО частини України, яка під нашим контролем. При цьому саме запрошення до НАТО має визнавати міжнародно визнані кордони України, повідомляє Sky News.
"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", - сказав він.
Володимир Зеленський припустив, що в такому випадку можна буде домовитися про повернення решти пізніше “дипломатичним шляхом”.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відправив листа своїм колегам по НАТО, в якому закликав надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня.
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Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджував, що консенсус щодо запрошення України до НАТО "є близьким".
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В Офісі Президента заперечили інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, щодо того, що проти запрошення України до НАТО виступають одразу сім країн Альянсу.