Цифра мобілізації покращилася в 2,5 раза після ухвалення відповідного закону, - джерело

Значну кількість мобілізованих дало зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Чоловіки у черзі в Чернівецький обласний ТЦК та СП

Після ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» навесні 2024 року цифра мобілізації покращилася в 2,5 рази.

Також значну кількість мобілізованих дало зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, після набрання чинності цим законом облікові дані різними шляхами - і в ТЦК, і через застосунок «Резерв+» - оновили 4,3 млн військовозобов'язаних чоловіків.

Крім того, після ухвалення за ініціативи Генерального штабу постанови КМУ №560, якою командирам бойових військових частин дозволено самостійно набирати добровольців, вже призвали кілька тисяч громадян.

Як повідомило джерело, майже в кожному виді військ центри рекрутингу (на сьогодні їх п'ять), планується створити ще один.

Якщо порівнювати жовтень до листопада, то кількість громадян, які добровільно приєдналися до лав ЗСУ за рекрутингом, подвоїлася.

Також співрозмовник повідомив LB.ua про те, що після змін до закону про мобілізацію до лав ЗСУ виявили бажання долучитися 7000 ув'язнених, 6000 з них уже служать в бойових частинах.

Також в лавах ЗСУ служить близько 2000 тисячі громадян інших країн або осіб без громадянства.

Водночас співрозмовник не сказав, скільки військовозобов'язаних українців перебувають за кордоном або в розшуку.