Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
ГоловнаСуспільствоВійна

Цифра мобілізації покращилася в 2,5 раза після ухвалення відповідного закону, - джерело

Значну кількість мобілізованих дало зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Цифра мобілізації покращилася в 2,5 раза після ухвалення відповідного закону, - джерело
Чоловіки у черзі в Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Після ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» навесні 2024 року цифра мобілізації покращилася в 2,5 рази.

Також значну кількість мобілізованих дало зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, після набрання чинності цим законом облікові дані різними шляхами -  і в ТЦК, і через застосунок «Резерв+» - оновили 4,3 млн військовозобов'язаних чоловіків. 

Крім того, після ухвалення за ініціативи Генерального штабу постанови КМУ №560, якою командирам бойових військових частин дозволено самостійно набирати добровольців, вже призвали кілька тисяч громадян. 

Як повідомило джерело, майже в кожному виді військ центри рекрутингу (на сьогодні їх п'ять), планується створити ще один.

Якщо порівнювати жовтень до листопада, то кількість громадян, які добровільно приєдналися до лав ЗСУ за рекрутингом, подвоїлася.

Також співрозмовник повідомив LB.ua про те, що після змін до закону про мобілізацію до лав ЗСУ виявили бажання долучитися 7000 ув'язнених, 6000 з них уже служать в бойових частинах.

Також в лавах ЗСУ служить близько 2000 тисячі громадян інших країн або осіб без громадянства.

Водночас співрозмовник не сказав, скільки військовозобов'язаних українців перебувають за кордоном або в розшуку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies