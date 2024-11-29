У Росії для педагогів підготували навчальний курс, аби оберігати дітей від «пропаганди українського неонацизму»

На платформі російського товариства «Знання» запустили безкоштовний навчальний онлайн-курс на тему «Профілактика ідеології неонацизму серед дітей та молоді», пише видання Verstka.
Цей курс, який розробляли 12 істориків, політологів, соціологів та юристів, розрахований на вчителів, радників із виховання та працівників молодіжної сфери.
Розробники пояснюють педагогам, як спростовувати «тези української пропаганди», наводять приклади «міфів про Україну» та дають хронологію шляху до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починаючи від 1900 року.
Лектори вчать виявляти дітей, які можуть бути схильні до «вербування». До групи ризику вони відносять, зокрема, «опозиційно налаштованих дітей», дітей-сиріт і дітей-біженців. Автори курсу пропонують «закласти у свідомість дітей готовність жити за умов гібридної війни Заходу з Росією», але попереджають, що важливо відмовитися від «прямолінійного підходу». Натомість педагогам радять працювати зі свідомістю дітей через м'який вплив, щоб людина почала сприймати точку зору вчителя як свою власну.
Окремий блок в курсі присвятили роботі з дітьми з окупованих територій. Один із лекторів навіть пропонує «заново формувати їхню ідентичність, а скоріше навіть повернути їм традиційну російську ідентичність».
«Важливо результативно через реальні людські історії показати, що українська молодь лише у складі Росії має можливість отримувати якісну освіту, будувати успішну кар'єру, звертатися за політичною та правовою підтримкою, створювати традиційні сім'ї, жити у світі та безпеці. У той час як усе, що може дати їм Україна, – це руйнування, страждання, бідність і стирання традиційних цінностей», – йдеться у конспекті одного з блоків.
- Нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що на ТОТ України російські окупанти інспектують школи та намагаються знайти учнів із проукраїнською позицією й залякати їх.
- У Маріуполі дітей з проукраїнськими поглядами відправляють на "лікування" у психіатричні лікарні.
- Станом на початок жовтня Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей.
- Крім Росії, дітей вивозять ще й до Білорусі. Ця країна стала співучасницею російських злочинів та перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на свою територію з 2021 року до червня 2024. Правозахисники переконані, що Олександр Лукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію, а Союзна держава Росії та Білорусі відіграє важливу роль у фінансуванні й організації переміщення та перевихованні українських дітей.