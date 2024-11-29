У Росії для педагогів підготували навчальний курс, аби оберігати дітей від «пропаганди українського неонацизму»

На платформі російського товариства «Знання» запустили безкоштовний навчальний онлайн-курс на тему «Профілактика ідеології неонацизму серед дітей та молоді», пише видання Verstka.

Цей курс, який розробляли 12 істориків, політологів, соціологів та юристів, розрахований на вчителів, радників із виховання та працівників молодіжної сфери.

Розробники пояснюють педагогам, як спростовувати «тези української пропаганди», наводять приклади «міфів про Україну» та дають хронологію шляху до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починаючи від 1900 року.

Лектори вчать виявляти дітей, які можуть бути схильні до «вербування». До групи ризику вони відносять, зокрема, «опозиційно налаштованих дітей», дітей-сиріт і дітей-біженців. Автори курсу пропонують «закласти у свідомість дітей готовність жити за умов гібридної війни Заходу з Росією», але попереджають, що важливо відмовитися від «прямолінійного підходу». Натомість педагогам радять працювати зі свідомістю дітей через м'який вплив, щоб людина почала сприймати точку зору вчителя як свою власну.

Окремий блок в курсі присвятили роботі з дітьми з окупованих територій. Один із лекторів навіть пропонує «заново формувати їхню ідентичність, а скоріше навіть повернути їм традиційну російську ідентичність».

«Важливо результативно через реальні людські історії показати, що українська молодь лише у складі Росії має можливість отримувати якісну освіту, будувати успішну кар'єру, звертатися за політичною та правовою підтримкою, створювати традиційні сім'ї, жити у світі та безпеці. У той час як усе, що може дати їм Україна, – це руйнування, страждання, бідність і стирання традиційних цінностей», – йдеться у конспекті одного з блоків.