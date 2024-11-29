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Спротив: окупанти змушують школярів на ТОТ України досягати "ідеологічної покори" РФ

Участь дітей в пропагандистських заходах супроводжується погрозами та дискримінацією.

Спротив: окупанти змушують школярів на ТОТ України досягати "ідеологічної покори" РФ
Фото: Центр нацспротиву

Представники російсько-окупаційної влади активно продовжують злочинну діяльність, спрямовану на "ідеологічну обробку" дітей на ТОТ України. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У Кругликівській школі Лутугінського району Луганської області школярів змушують брати участь у так званих урочистих заходах і присягати на вірність окупаційному режиму, вступаючи до лав рухів "движения первых" та "орлята россии", — ідеться у повідомленні.  

У ЦНС додають, що так звана "церемонія" є невід’ємною політикою росіян щодо русифікації населення в окупації.  

Подібні заходи не є добровільними, здебільшого вони супроводжуються тиском на учнів і їхні сім’ї погрозами, дискримінацією та викривленням інформації.

"Зазначимо, що злочини проти дітей це вагомий інструмент впливу та основна частина окупаційної політики. Такими діями порушують низку міжнародних норм, зокрема Конвенцію ООН про права дитини, яка гарантує право на освіту без політичного чи ідеологічного тиску. Окупанти цілеспрямовано намагаються знищити українську національну ідентичність дітей, формуючи у них хибне уявлення про історію та культуру", — наголошують в ЦНС.

  • На ТОТ України спостерігається дефіцит пропагандистів. Через це загарбники набирають в редакції фейкових новинних видань школярів-старшокласників.
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