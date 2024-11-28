Нацспротив: на ТОТ Донеччини люди залишилися без питної води

У кранах пропала й та вода, яку можна було використовувати для побутових потреб.

В Донецьку та Макіївці люди залишилися без питної води

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку та Макіївці люди залишилися без питної води.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що у кранах пропала й та вода, яку можна було використовувати для побутових потреб.

Крім того, не діють графіки підвозу води у визначені окупантами пункти. Через це місцеві мешканці скаржаться до окупаційної адміністрації, але без результату. Колаборанти реагують лише черговими обіцянками.

Найбільше потерпають від злочинної безгосподарності окупантів люди з обмеженими фізичними можливостями.

В Центрі нацспротиву нагадали, що окупанти намагаються приховати сліди своєї терористичної діяльності у річці Кальміус, через що вона перетворилася на плавучий полігон для промислових викидів, побутового сміття та каналізаційних стоків.