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Нацспротив: на ТОТ Донеччини люди залишилися без питної води

У кранах пропала й та вода, яку можна було використовувати для побутових потреб.

Нацспротив: на ТОТ Донеччини люди залишилися без питної води
В Донецьку та Макіївці люди залишилися без питної води
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку та Макіївці люди залишилися без питної води. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що у кранах пропала й та вода, яку можна було використовувати для побутових потреб.

Крім того, не діють графіки підвозу води у визначені окупантами пункти. Через це місцеві мешканці скаржаться до окупаційної адміністрації, але без результату. Колаборанти реагують лише черговими обіцянками. 

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Найбільше потерпають від злочинної безгосподарності окупантів люди з обмеженими фізичними можливостями. 

В Центрі нацспротиву нагадали, що окупанти намагаються приховати сліди своєї терористичної діяльності у річці Кальміус, через що вона перетворилася на плавучий полігон для промислових викидів, побутового сміття та каналізаційних стоків.

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