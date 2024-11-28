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У Львові на честь Ірини Фаріон перейменували вулицю

Це вулиця Технічна, яка з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.

У Львові на честь Ірини Фаріон перейменували вулицю
Ірина Фаріон
Фото: Facebook/Ірина Фаріон

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці Ірини Фаріон, яку застрелили у липні.

Таке рішення сьогодні схвалили на засіданні Львівської міської ради 28 листопада, повідомляє Твоє місто.

“Сьогодні в нас є вулиця Ірини Фаріон. Це колишня вулиця Технічна”, – зазначив депутат фракції ВО «Свобода» Любомир Мельничук під час засідання.

Вулиця з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.

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Вбивство Ірини Фаріон

  • Ірину Фаріон вбили у Львові 19 липня, ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.
  • В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу.
  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
  • 14 листопада суд залишив Зінченка пів вартою до 12 січня 2025 року.
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