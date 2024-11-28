У Львові на честь Ірини Фаріон перейменували вулицю

Це вулиця Технічна, яка з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці Ірини Фаріон, яку застрелили у липні.

Таке рішення сьогодні схвалили на засіданні Львівської міської ради 28 листопада, повідомляє Твоє місто.

“Сьогодні в нас є вулиця Ірини Фаріон. Це колишня вулиця Технічна”, – зазначив депутат фракції ВО «Свобода» Любомир Мельничук під час засідання.

Вулиця з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.

Вбивство Ірини Фаріон