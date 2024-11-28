У Львові на честь Ірини Фаріон перейменували вулицю

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці Ірини Фаріон, яку застрелили у липні.
Таке рішення сьогодні схвалили на засіданні Львівської міської ради 28 листопада, повідомляє Твоє місто.
“Сьогодні в нас є вулиця Ірини Фаріон. Це колишня вулиця Технічна”, – зазначив депутат фракції ВО «Свобода» Любомир Мельничук під час засідання.
Вулиця з’єднує студентське містечко “Львівської політехніки" із парком Івана Франка.
Вбивство Ірини Фаріон
- Ірину Фаріон вбили у Львові 19 липня, ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.
- В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу.
- Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
- 14 листопада суд залишив Зінченка пів вартою до 12 січня 2025 року.