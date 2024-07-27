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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину

В'ячеслав Зінченко наголосив, що ставиться негативно до Путіна і до всього режиму.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину
В'ячеслав Зінченко
Фото: Суспільне Львів

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що не вбивав мовознавицю.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

"Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу - це не я", - заявив Зінченко.

Він зазначив також, що не готовий коментувати, як ставиться до неонацистських груп.

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В'ячеслав Зінченко додав, що ставиться негативно до Путіна і до всього режиму, і що нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи.

Юнак розповів, що є дипломованим оператором БПЛА і пройшов відповідні курси.

Справа вбивства Ірини Фаріон

  • 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири. 

  • "Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. 

  • Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці -- це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження. Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.

  • Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".
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