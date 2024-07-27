Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що не вбивав мовознавицю.
Про це повідомляє Суспільне Львів.
"Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу - це не я", - заявив Зінченко.
Він зазначив також, що не готовий коментувати, як ставиться до неонацистських груп.
В'ячеслав Зінченко додав, що ставиться негативно до Путіна і до всього режиму, і що нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи.
Юнак розповів, що є дипломованим оператором БПЛА і пройшов відповідні курси.
Справа вбивства Ірини Фаріон
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25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири.
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"Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди.
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Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці -- це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження. Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.
- Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".