Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон спростовує свою причетність до злочину

В'ячеслав Зінченко наголосив, що ставиться негативно до Путіна і до всього режиму.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що не вбивав мовознавицю.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

"Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу - це не я", - заявив Зінченко.

Він зазначив також, що не готовий коментувати, як ставиться до неонацистських груп.

В'ячеслав Зінченко додав, що ставиться негативно до Путіна і до всього режиму, і що нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи.

Юнак розповів, що є дипломованим оператором БПЛА і пройшов відповідні курси.

Справа вбивства Ірини Фаріон

25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири.

"Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди.