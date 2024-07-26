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Румунія не збиває російські дрони над Україною, бо це не дозволено, - прем'єр Румунії

Після попередніх інцидентів вжиті заходи безпеки, також посилене патрулювання повітряного простору.

Румунія не збиває російські дрони над Україною, бо це не дозволено, - прем'єр Румунії
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку прокоментував падіння уламків російських БпЛА на території його країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – зазначив Чолаку.

Він додав, що за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

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"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - запевнив голова уряду Румунії. 

Він наголосив, що після попередніх інцидентів вжиті заходи безпеки, також посилене патрулювання повітряного простору.

  • У ніч на 25 липня українські військові збили 25 ворожих "шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. 3 з них "загубилися" після перетину румунського кордону.

  • Унаслідок атаки в Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок. 

  • У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. 

  • Згодом біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.

  • У НАТО заявили, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.

  • Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські "шахеди".
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