Румунія не збиває російські дрони над Україною, бо це не дозволено, - прем'єр Румунії

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку прокоментував падіння уламків російських БпЛА на території його країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – зазначив Чолаку.
Він додав, що за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.
"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - запевнив голова уряду Румунії.
Він наголосив, що після попередніх інцидентів вжиті заходи безпеки, також посилене патрулювання повітряного простору.
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