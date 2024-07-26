Румунія не збиває російські дрони над Україною, бо це не дозволено, - прем'єр Румунії

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку прокоментував падіння уламків російських БпЛА на території його країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – зазначив Чолаку.

Він додав, що за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - запевнив голова уряду Румунії.

Він наголосив, що після попередніх інцидентів вжиті заходи безпеки, також посилене патрулювання повітряного простору.