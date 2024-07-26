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На південному напрямку росіяни застосовують тактику "малих укусів", — Сили оборони

Ворог застосовує малі піхотні групи без важкого озброєння.

На південному напрямку росіяни застосовують тактику "малих укусів", — Сили оборони
Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

На півдні України ворожа армія використовує під час штурмів лише піхоту без підтримки бронетехніки. Зокрема, основні сили росіяни концентрують в районі села Мала Токмачка біля Роботинського виступу.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив в ефірі національного телемарафону, пише "Армія.Інформ".

Ворожа армія концентрує атаки на українські позиції в районі села Мала Токмачка біля Роботинського виступу. Від початку доби було уже п’ять атак ворога.

"Вони застосовують малі піхотні групи, без важкого озброєння, силами до одного відділення. Успіху переважно не мають. Ворог задіює для підтримки штурмовиків авіацію", – каже Лиховій.

Також окупанти задіюють танки як "снайперські гармати" зі значної відстані, адже їх у них залишилося не так багато.

За словами речника, наразі не доводиться говорити про перекидання додаткових резервів ворогом попри значні втрати російської армії в озброєнні і техніці.

Саме через втрати ворог не може вести активні наступальні дії на кількох напрямках, відповідно на Запорізькому напрямку застосовують тактику "малих укусів" малими піхотними групами.

"Ознак формування наступального угруповання росіян на Запорізькому напрямку наразі немає", – додав Дмитро Лиховій.

  • На Оріхівському напрямку російська армія здійснила штурми в районах населених пунктів Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка.
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