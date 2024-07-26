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Львівський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

В’ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Львівський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон
суд у справі вбивства Ірини Фаріон
Фото: Національна поліція України

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. 

Про це повідомляє Суспільне.

18-річному В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Фаріон, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. 

Адвокат обвинуваченого просив суд пом'якшити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту. Сторона обвинувачення буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу.

Справа вбивства Ірини Фаріон

  • 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири. 
  • "Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. 
  • Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці -- це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.
  • Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".
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