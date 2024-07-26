Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві Фаріон до неонацистського руху

Він шукав інформацію і про інших публічних осіб.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон до неонацистського руху. Про це повідомили на брифінгу правоохоронців у Львові.

Центр цього руху розташовано в Росії. Також перевіряють зв'язки підозрюваного на території України та мотиви злочину.

"Це або релігійна неприязнь, або національна", – повідомили на брифінгу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що також не виключена особиста неприязнь.

Запобіжний захід підозрюваному обиратимуть у Галицькому суді сьогодні. Адвокат у нього буде державним, а не приватним.

Перед убивством підозрюваний сказав мамі, що їде в інше місто, але назвав не Львів. Правоохоронці вважають, що батьки нічого не знали про підготовку злочину.

Зброю, з якої стріляли, не знайшли.

Клименко додав, що, крім Фаріон, підозрюваний гуглив багатьох людей, серед них нардепа Максима Бужанського. Фаріон він обрав жертвою як "найбільш беззахисну", вважає міністр.

Основне про вбивство Ірини Фаріон та підозрюваного

Убивство Ірини Фаріон відбулося у Львові, поблизу її будинку, 19 липня. Жінка померла в лікарні унаслідок пострілу в голову. 21 липня правоохоронці опублікували фото підозрюваного. 25 липня його затримали в Дніпрі.

"Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди.

Затриманим є 18-річний мешканець Дніпра, який приїхав для вбивства Фаріон до Львова на поїзді. Там він орендував три квартири. У його телефоні виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ" та переписку із критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік маскувався і використовував різний одяг.