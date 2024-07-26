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РБК-Україна: запобіжний захід підозрюваному в убивстві Фаріон обиратимуть сьогодні. Прокуратура клопотатиме про арешт

РБК-Україна: запобіжний захід підозрюваному в убивстві Фаріон обиратимуть сьогодні. Прокуратура клопотатиме про арешт
Підозрюваний у вбивстві
Фото: Національна поліція України

Львівський суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному в убивстві мовознавці Ірини Фаріон 26 липня. Прокуратура клопотатиме про двомісячний арешт без права на заставу, пише РБК-Україна з посиланням на джерела

За інформацією журналістів, підозра стосується умисного убивства (ч.1 стаття 115 Кримінального кодексу України). Інших деталей поки немає.

Убивство Ірини Фаріон відбулося у Львові 19 липня: невідомий вистрілив їй у голову та втік. Жінка померла в лікарні. 

21 липня поліція опублікувала фото ймовірного убивці. 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири. 

"Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. 

  • Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці -- це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.
  • Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".
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