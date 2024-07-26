РБК-Україна: запобіжний захід підозрюваному в убивстві Фаріон обиратимуть сьогодні. Прокуратура клопотатиме про арешт

Львівський суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному в убивстві мовознавці Ірини Фаріон 26 липня. Прокуратура клопотатиме про двомісячний арешт без права на заставу, пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, підозра стосується умисного убивства (ч.1 стаття 115 Кримінального кодексу України). Інших деталей поки немає.

Убивство Ірини Фаріон відбулося у Львові 19 липня: невідомий вистрілив їй у голову та втік. Жінка померла в лікарні.

21 липня поліція опублікувала фото ймовірного убивці. 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі – це місцевий 18-річний мешканець. За даними правоохоронців, перед убивством він орендував у Львові щонайменше три квартири.

"Слідство інфо" повідомило, що затриманим є студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ на імя Вячеслав. За даними журналістів "Схем", підозрюваний стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди.