У Ніжині через нічну атаку Росії пошкоджено гуртожиток, є поранений

В ніч на 26 липня через атаку окупантів у Ніжині Чернігівської області поранена цивільна особа.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Чергова атака російських «шахедів» по Ніжину", – йдеться у повідомленні.
Чаус зазначив, що є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу.
- В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.
- Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed. 20 "шахедів" вдалося збити.
- На Херсонщині збили десять ворожих дронів.