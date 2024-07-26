У Ніжині через нічну атаку Росії пошкоджено гуртожиток, є поранений

Окупанти поцілили у інфраструктурний об'єкт та гуртожиток.

В ніч на 26 липня через атаку окупантів у Ніжині Чернігівської області поранена цивільна особа.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чергова атака російських «шахедів» по Ніжину", – йдеться у повідомленні.

Чаус зазначив, що є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу.

В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed. 20 "шахедів" вдалося збити.