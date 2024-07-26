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У Ніжині через нічну атаку Росії пошкоджено гуртожиток, є поранений

Окупанти поцілили у інфраструктурний об'єкт та гуртожиток.

У Ніжині через нічну атаку Росії пошкоджено гуртожиток, є поранений
Ніжинська міськрада. Фото ілюстративне
Фото: Facebook|Ніжинська міська рада

В ніч на 26 липня через атаку окупантів у Ніжині Чернігівської області поранена цивільна особа.

Про це повідомив начальник  Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Чергова атака російських «шахедів» по Ніжину", – йдеться у повідомленні. 

Чаус зазначив, що є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу.

  • В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.
  • Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed. 20 "шахедів" вдалося збити. 
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