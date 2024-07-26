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​Вночі Росія атакувала Україну 22-ма "шахедами" та балістичною ракетою

Повітряні сили збили 20 ворожих дронів.

​Вночі Росія атакувала Україну 22-ма "шахедами" та балістичною ракетою
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 26 липня 2024 Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та ударними БпЛА типу Shahed.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ракету ворог запустив із Ростовської області Росії по Донеччині, а безпілотники летіли із мису Чауда, що в Криму, та із російського Курська. 

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Фото: Повітряні сили

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