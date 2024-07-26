Прикордонники на Львівщині викрили два фіктивних подружжя

Чоловіки намагалися виїхати за кордон у супроводі жінок з інвалідністю.

Державна прикордонна служба України на своєму сайті повідомила про випадок подвійного викриття громадян на Львівщині, які хотіли виїхати за кордон за допомогою фіктивних шлюбів.

38-річний харків'янин та 39-річний уродженець Луганщини сподівалися залишити територію України завдяки документам про шлюб з жінками, які мають другу та третю групу інвалідності. Вони збиралися дістатися Німеччини та Словаччини.

Проте прикордонники з'ясували, що пари далекі від поняття подружжя. Чоловіки та жінки не змогли однаково відповісти на низку простих логічних питань. Тож тепер їм загрожуватиме відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Відповідні матеріали передали до Національної поліції.

Як пожартувала пресслужба ДПСУ, дві пари на кордоні таким чином "розвінчали".