Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники на Львівщині викрили два фіктивних подружжя

Чоловіки намагалися виїхати за кордон у супроводі жінок з інвалідністю.

Прикордонники на Львівщині викрили два фіктивних подружжя
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України на своєму сайті повідомила про випадок подвійного викриття громадян на Львівщині, які хотіли виїхати за кордон за допомогою фіктивних шлюбів.

38-річний харків'янин та 39-річний уродженець Луганщини сподівалися залишити територію України завдяки документам про шлюб з жінками, які мають другу та третю групу інвалідності. Вони збиралися дістатися Німеччини та Словаччини.

Проте прикордонники з'ясували, що пари далекі від поняття подружжя. Чоловіки та жінки не змогли однаково відповісти на низку простих логічних питань. Тож тепер їм загрожуватиме відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Відповідні матеріали передали до Національної поліції.

Як пожартувала пресслужба ДПСУ, дві пари на кордоні таким чином "розвінчали".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies