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На Херсонщині затримали чоловіка, який продавав гранати

Чоловік розповів, що боєприпаси знайшов на позиціях, де розташовувалися військові РФ під час тимчасової окупації Білозерщини.

На Херсонщині затримали чоловіка, який продавав гранати
На Херсонщині затримали чоловіка, який продавав гранати
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Правоохоронці затримали у Херсонській області чоловіка, який продавав гранати.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

50-річний чоловік, який наразі тимчасово проживає у Посад-Покровському Херсонської області, за 1 000 гривень збув два корпуси ручних бойових гранат типу РГД-5, один корпус гранати типу РГН та запали до них.

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За місцем проживання чоловіка провели обшук, під час якого поліцейські виявили та вилучили ще три корпуси гранат РГН, один підривач до гранати та майже 300 набоїв до стрілецької зброї. 

Все вилучене було направлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр. 

Раніше засуджений за наркозлочин чоловік розповів, що боєприпаси знайшов на позиціях, де розташовувалися військові РФ під час тимчасової окупації Білозерщини.

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