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Зеленський: в оборонному виробництві України почали "реально й помітно" працювати іноземні кошти

Також глава держави анонсував кроки для збільшення кількості і підвищення якості дронів. 

Зеленський: в оборонному виробництві України почали "реально й помітно" працювати іноземні кошти
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Оборонна галузь України стає сильнішою і ефективнішою.

Як сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 липня, в "оборонці" почали працювати іноземні кошти.

"Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні", - зазначив Зеленський.

Він провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, на які обговорили результати відомства і підконтрольних йому підприємств.

Президент заявив, що є "хороші результати" і "багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії". Крім того, визначились і з "Укроборонпромом", новими завданнями у межах ракетної програми і щодо виробництва БпЛА.

"Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість", - додав Зеленський.

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