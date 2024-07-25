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Прізвища абітурієнтів з ТОТ шифруються у всіх інформаційних системах з обробки вступних документів, - Лубінець

Це стосується абітурієнтів, місцем реєстрації яких є ТОТ, або які переселилися з ТОТ після 24 лютого 2022 року. 

Прізвища абітурієнтів з ТОТ шифруються у всіх інформаційних системах з обробки вступних документів, - Лубінець
Реєстрація кабінету вступника
Фото: nuft.edu.ua

Держава вживає заходів для забезпечення безпеки абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Це стосується абітурієнтів, місцем реєстрації яких є ТОТ, або які переселилися з ТОТ після 24 лютого 2022 року. Їх прізвища шифруються у всіх інформаційних системах, що використовуються для обробки вступних документів.

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Омбудсман зауважив, що таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки та допомагає уникнути можливих ризиків. Дешифрувати таку інформацію неможливо, тому представники окупаційної влади не зможуть ідентифікувати, що це за особа.

Таким чином, абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до українських закладів вищої освіти.

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