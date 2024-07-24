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На ТОТ Запоріжжя росіяни створили 12 організацій для мілітаризації українських дітей

"Вони "перепрошивають" наших дітей".

На ТОТ Запоріжжя росіяни створили 12 організацій для мілітаризації українських дітей
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни створили 12 молодіжних рухів, які активно займаються мілітаризацією українських дітей і пропагандою.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько, пише "Укрінформ".

Правоохоронець розповів, що окупанти проводять пропагандистську діяльність серед дітей та молоді, зокрема, на території Мелітополя та Бердянська.

"Створення молодіжних рухів на окупованих територіях це окрема тема. Вони (росіяни – ред.) "перепрошивають" наших дітей.

Раз на тиждень відповідальна за цей напрямок "людина Путіна" приїжджає на окуповані території і контролює, як ці розвиваються мілітаристські рухи. 

"Вони мілітаризують свої молодіжні організації, готують дітей вбивати", – сказав Кисько.

Українські правоохоронці працюють над встановленням осіб, які до цього причетні, аби заочно повідомити їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та притягти до відповідальності.

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