Росіяни скинули авіабомбу на центральну частину Харкова (оновлено)

За день росіяни вже вшосте атакували Харків.

Російська армія вшосте атакувала вже центральну частину Харкова. Ворог скинув авіабомбу майже на центральну частину міста.

Оновлення. За інформацією Терехова, внаслідок удару по приватному будинку в Харкові поранень зазнали двоє людей.

На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі", — повідомив він.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок авіаудару горить будинок.

Інформація уточнюється.

Обстріли Харкова 24 липня: