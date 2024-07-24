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Білоруські хакери атакували українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування

Вони розіслали листи-приманки. 

Білоруські хакери атакували українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування
Фото: Reuters

Білоруські хакери атакували проєктні офіси та органи місцевого самоврядування України. Масована атака відбулася 12-18 липня, повідомили в Держспецзв'язку

За нею стоїть білоруське хакерське угруповання UAC-0057. Служба закликала фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

Зловмисники використали типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon і розіслали документи-приманки.

"Виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування", – вважають у Держспецзв'язку.

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