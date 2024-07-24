Сьогодні о 5 ранку росіяни балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD – організації, яка розміновувала територію Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу знищено фасад будівлі і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Фото: Харківська ОДА Пошкоджені автівки FSD

Синєгубов наголосив, що Харківщина – одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше ініціатив, допомоги – всього, що пришвидшило б очищення території", – додав голова ОВА.

За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель.