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Росіяни зруйнували офіс швейцарської організації, яка розміновувала Харківщину

Внаслідок обстрілу знищено фасад будівлі. Пошкоджені автомобілі, які використовували медики.

Росіяни зруйнували офіс швейцарської організації, яка розміновувала Харківщину
Будівля Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD
Фото: Харківська ОДА

Сьогодні о 5 ранку росіяни балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD – організації, яка розміновувала територію Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу знищено фасад будівлі і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Пошкоджені автівки FSD
Фото: Харківська ОДА
Пошкоджені автівки FSD

Синєгубов наголосив, що Харківщина – одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше ініціатив, допомоги – всього, що пришвидшило б очищення території", – додав голова ОВА.

За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель. 

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