Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаСуспільствоПодії

Міненерго: до енергосистеми підключили ще один енергоблок АЕС, що суттєво вплине на стабільність системи

Також це зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

Міненерго: до енергосистеми підключили ще один енергоблок АЕС, що суттєво вплине на стабільність системи
Фото: pixabay

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. 

Також Міненерго повідомило, що у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 0:00 до 24:00. 

Однак міністерство зазначає, що ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях. 

Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії. Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

Зазначимо, в Україні на сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасували до 16 години, а для Одеської області – до 18:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies