Міненерго: до енергосистеми підключили ще один енергоблок АЕС, що суттєво вплине на стабільність системи

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

Також Міненерго повідомило, що у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 0:00 до 24:00.

Однак міністерство зазначає, що ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях.

Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії. Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

Зазначимо, в Україні на сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасували до 16 години, а для Одеської області – до 18:00.